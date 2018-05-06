ФК "Шахтар" провів у Харкові дитячий футбольний фестиваль

У фестивалі взяли участь 108 дітей у віці від 7 до 10 років, які були розділені на 18 команд по шість чоловік.

6 травня у Харкові ФК «Шахтар» організував перший масштабний дитячий фестиваль футболу на ОСК «Металіст».

У фестивалі взяли участь 108 дітей у віці від 7 до 10 років, які були розділені на 18 команд по шість чоловік, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Хлопцям запропонували дев'ять захоплюючих зон, де під керівництвом тренерів харківської школи «Майстер м'яча» вони могли навчитися таким азам футболу, як ведення м'яча, точний пас, удари по воротах та інше. Успішно виконуючи завдання на кожній із станцій, учасники заробляли очки для виходу у фінал.

Командам присвоїли прізвища гравців «Шахтаря». Вийшли у фінал «Степаненко» і «Срна» провели футбольний матч, в якому перші виявилися сильнішими з рахунком 4:2. Всім переможцям на церемонії нагородження були вручені помаранчеві м'ячі.

Фестиваль футболу від ФК «Шахтар» тривав три години і викликав великий інтерес: у ньому взяли участь діти з Харкова і області, переселенці з Донецька, хлопці з Маріуполя, Сєвєродонецька, Добропілля, Краматорська та інших міст. Серед 108 дітей – 21 дівчинка. Кожен отримав у подарунок спортивну форму і клубний шарф.