"Олександрія" обіграла "Зірку" у 30-му турі УПЛ
21:21, 06 травня 2018Футбол
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Матч завершився перемогою господарів з мінімальним рахунком 1:0.
"Олександрія" обіграла "Зірку" / ua-football.com
В Олександрії завершився матч 30-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала "Зірку".
Матч завершився перемогою господарів з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
На 37-й хвилині єдиний гол у матчі забив Андрій Запорожан з передачі Сергія Старенького.
"Олександрія" набрала 39 очок і закріпилася на 7-му місці. У "Зірки" залишилося 30 очок, і вона залишається в зоні вильоту за два тури до кінця першості.
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