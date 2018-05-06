"Олександрія" обіграла "Зірку" у 30-му турі УПЛ

21:21, 06 травня 2018
Футбол
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"Олександрія" обіграла "Зірку" / ua-football.com

Матч завершився перемогою господарів з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 37-й хвилині єдиний гол у матчі забив Андрій Запорожан з передачі Сергія Старенького.

"Олександрія" набрала 39 очок і закріпилася на 7-му місці. У "Зірки" залишилося 30 очок, і вона залишається в зоні вильоту за два тури до кінця першості.

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Теги: #УПЛ-2017/18