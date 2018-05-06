"Ліверпуль" програв "Челсі" і може залишитися без путівки в Лігу чемпіонів на наступний сезон

Боротьба за вихід в Лігу чемпіонів в Англії буде вестися до останнього туру.

У матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги «Челсі» переміг «Ліверпуль» на своєму полі. Зустріч пройшла в Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж» і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Автором єдиного гола став французький нападник Олів'є Жиру, який відзначився на 32-й хвилині після передачі півзахисника Віктора Мозеса.

Перемога над «Ліверпулем» допомогла лондонському клубу скоротити відставання від четвертого місця («Тоттенхем» – 71 очко) в турнірній таблиці англійської першості. «Челсі», набравши 69 очок, посідає п'яту сходинку. «Ліверпуль» (72 очки) – третій, однак його конкурентам, "Челсі" і "Тоттенхему" залишилося провести один матч більше.