Жителі Києва пропонують гостям фіналу Ліги чемпіонів безкоштовне житло

Запущений хештег #FreeKyivCouch4Fans.

У Києві запустили флешмоб, метою якого є безкоштовний прийом у себе вдома футбольних вболівальників, які приїдуть до столиці на фінал Ліги чемпіонів.

Цю акцію почали звичайні кияни, дізнавшись про те, що київські готелі сильно завищили ціни на час фіналу.

Читайте такожДвісті тисяч гривень за добу: у Києві ціни на житло на час фіналу Ліги чемпіонів підняли до неба

«Ми не хочемо, щоб Київ запам'ятали як столицю бариг», – сказано в заяві.

Приєднатися до флешмобу можна в Facebook, вказавши свої контакти англійською мовою і хештег #FreeKyivCouch4Fans.

Фінал відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у столиці.