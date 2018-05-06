"Реал" і "Ліверпуль" визначилися з готелями на фінал Ліги чемпіонів в Києві

Мадридський клуб оселиться в готелі, що належить Рінату Ахметову.

Мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль" визначилися з місцем проживання на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

Про це повідомляє сайт "Команда 1".

"Реал" вибрав готель "Опера" місцем проживання в столиці України. У цьому готелі, який належить Рінату Ахметову, знаходяться кабінети всіх топ-менеджерів "Шахтаря".

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"Ліверпуль" буде проживати в готелі "Інтерконтиненталь". Делегації обох клубів прибудуть до Києва 24 травня.

25 травня пройдуть передматчеві тренування на НСК "Олімпійський". "Ліверпуль" почне заняття в 18.00, "Реал" – о 20.00. Прес-конференція головного тренера англійців Юргена Клоппа розпочнеться о 17.15, головного тренера "Реала" Зінедіна Зідана – о 19.15.

У фіналі, який відбудеться 26 травня, команди зіграють у традиційних кольорах: «Реал» – у білій формі, «Ліверпуль» – у червоній.