"Сталь" обіграла "Олімпік" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:2.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 30-го туру чемпіонату України, в якому донецький "Олімпік" приймав "Сталь" з Кам'янського і поступився супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший гольовий епізод у грі стався на 79-й хвилині.

Орест Кузик втік у контратаку і спокійно пробив між ніг голкіпера донеччан Заура Махарадзе. Відігратися у час, що залишився "Олімпік" вже не зміг. Більш того, вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Дмитро Копитов точним ударом у нижній кут воріт забив другий гол. А ще за 2 хвилини Кузик ледь не зробив рахунок великим, але Махарадзе двічі врятував ворота від неминучого голу.

Ще одним незабутнім епізодом матчу став момент, коли Володимир Доронін отримав пряму червону картку за грубий підкат проти Еберта. Це сталося на 60-й хвилині гри.

Таким чином, "Сталь" набрала 26 очок і наздогнала в турнірній таблиці одеський "Чорноморець" в боротьбі за 11-12 місця. У "Олімпіка" залишилося 33 бали і команда ділить 8-9 місця з львівськими "Карпатами".