Гравець "Зорі" забив гол у ворота "Шахтаря" рукою
15:03, 06 травня 2018Футбол
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Іурі Фрейтас відзначився забитим м'ячем з порушенням правил.
Фрейтас забив гол рукою у ворота "Шахтаря" / football.ua
Гравець луганської "Зорі" Іурі Фрейтас забив гол у ворота донецького "Шахтаря" в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги з порушенням правил.
Гол був забитий після удару по м'ячу рукою гравця, випливає з відео.
Нагадаємо, що в тому епізоді Луньов на високій швидкості справа увірвався в штрафну і пробив у напрямку дальнього кута, після чого м'яч потрапив у Іурі й від штанги влетів у ворота. В той момент рахунок гри став 1:1.
Втім, вирішальний гол у цьому матчі на 88-й хвилині забив гравець гірників Тайсон, і матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".
Команда з Донецька на 5 очок випереджає київське "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ і вже в наступному турі може достроково оформити титул чемпіона України.
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