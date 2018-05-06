Гравець "Зорі" забив гол у ворота "Шахтаря" рукою

Іурі Фрейтас відзначився забитим м'ячем з порушенням правил.

Фрейтас забив гол рукою у ворота "Шахтаря" / football.ua

Гравець луганської "Зорі" Іурі Фрейтас забив гол у ворота донецького "Шахтаря" в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги з порушенням правил.

Гол був забитий після удару по м'ячу рукою гравця, випливає з відео.

Нагадаємо, що в тому епізоді Луньов на високій швидкості справа увірвався в штрафну і пробив у напрямку дальнього кута, після чого м'яч потрапив у Іурі й від штанги влетів у ворота. В той момент рахунок гри став 1:1.

Втім, вирішальний гол у цьому матчі на 88-й хвилині забив гравець гірників Тайсон, і матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".

Команда з Донецька на 5 очок випереджає київське "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ і вже в наступному турі може достроково оформити титул чемпіона України.