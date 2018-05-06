ФК "Шахтар" подарував м'ячі юним вихованцям ФК «Металіст 1925».

М'ячі презентували захисник гірників Микола Матвієнко та комерційний директор клубу Дмитро Кириленко.

В перерві гри з луганською «Зорею» захисник «оранжево-чорних» Микола Матвієнко та комерційний директор «Шахтаря» Дмитро Кириленко вручили 63 професійних футбольних м'ячі NIKE ORDEM 5 OMB загальною вартістю майже 134 тисячі гривень юним вихованцям ФК «Металіст 1925», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

– Для нас це дуже великий подарунок! Все-таки м'ячі останнього покоління, якими грають професійні футболісти, – зазначив тренер дитячої команди ФК «Металіст 1925» Сергій Осадчий. – Впевнений, діти будуть у захваті!

Раніше, 14 квітня матч між «Шахтарем» і «Динамо» на ОСК «Металіст» відвідали 26 679 вболівальників. По 5 гривень з кожного проданого квитка ФК «Шахтар» вирішив направити на розвиток дитячого футболу в Харкові.