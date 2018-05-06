Головним арбітром фіналу Кубка України "Динамо" - "Шахтар" буде львів'янин Можаровський

Поєдинок відбудеться в Дніпрі 9 травня.

Головним арбітром фінального матчу Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем» призначений Юрій Можаровський. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Асистентами арбітра будуть Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Резервний асистент –Олег Плужник, четвертий рефері – Віталій Романов. Спостерігачем арбітражу призначений Віктор Дердо. Нагадаємо, що фінальна зустріч Кубка України відбудеться 9 травня в Дніпрі. Початок - о 20.30.

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