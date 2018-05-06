Роналду - Фергюсону: мої молитви разом з вами
13:54, 06 травня 2018Футбол
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Кріштіану Роналду побажав якнайшвидшого одужання серу Алексу Фергюсону.
Кріштіану Роналду підтримав Алекса Фергюсона / goal.net.ua
Нападник мадридського «Реала» Кріштіану Роналду побажав якнайшвидшого одужання легендарному екс-наставнику «Манчестер Юнайтед» серу Алексу Фергюсону.
Раніше стало відомо, що у Фергюсона стався крововилив у мозок. Шотландець успішно переніс операцію, тепер на нього очікує реабілітація.
«Мої молитви разом з вами, мій дорогий друже. Будьте сильними, бос!» — написав Роналду в своєму «твіттері».
Під керівництвом Фергюсона в складі «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду тричі вигравав чемпіонат Англії і став переможцем Ліги чемпіонів в сезоні-2007/08.
My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2018
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