Роналду - Фергюсону: мої молитви разом з вами

Кріштіану Роналду побажав якнайшвидшого одужання серу Алексу Фергюсону.

Нападник мадридського «Реала» Кріштіану Роналду побажав якнайшвидшого одужання легендарному екс-наставнику «Манчестер Юнайтед» серу Алексу Фергюсону.

Раніше стало відомо, що у Фергюсона стався крововилив у мозок. Шотландець успішно переніс операцію, тепер на нього очікує реабілітація.

«Мої молитви разом з вами, мій дорогий друже. Будьте сильними, бос!» — написав Роналду в своєму «твіттері».

Під керівництвом Фергюсона в складі «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду тричі вигравав чемпіонат Англії і став переможцем Ліги чемпіонів в сезоні-2007/08.