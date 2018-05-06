Роналду - Фергюсону: мої молитви разом з вами

13:54, 06 травня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду підтримав Алекса Фергюсона / goal.net.ua

Нападник мадридського «Реала» Кріштіану Роналду побажав якнайшвидшого одужання легендарному екс-наставнику «Манчестер Юнайтед» серу Алексу Фергюсону.

Раніше стало відомо, що у Фергюсона стався крововилив у мозок. Шотландець успішно переніс операцію, тепер на нього очікує реабілітація.

«Мої молитви разом з вами, мій дорогий друже. Будьте сильними, бос!» — написав Роналду в своєму «твіттері».

Під керівництвом Фергюсона в складі «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду тричі вигравав чемпіонат Англії і став переможцем Ліги чемпіонів в сезоні-2007/08.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Алекс Фергюсон