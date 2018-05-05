"Шахтар" обіграв "Зорю" завдяки пізньому голу Тайсона і відірвався від "Динамо" на 5 очок

Оформити чемпіонське звання "Шахтар" може вже в наступному турі.

У заключному суботньому матчі 30-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі «Шахтар» обіграв «Зорю» і відірвався від «Динамо» на 5 очок. Матч у Харкові завершився перемогою гірників - 2:1. Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив Факундо Феррейра. На 63-й «Зоря» зрівняла рахунок - забив Юрі, підставивши голову під удар Максима Луньова. Перемогу «Шахтарю» на 89-й хвилині приніс Тайсон після сольного проходу. Тепер «Шахтарю» достатньо в наступному турі обіграти «Верес» в Харкові, щоб стати чемпіоном України.

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