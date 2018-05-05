"Шахтар" обіграв "Зорю" завдяки пізньому голу Тайсона і відірвався від "Динамо" на 5 очок

21:31, 05 травня 2018
Футбол
248
facebook.com/pg/fcshakhtar

Матч у Харкові завершився перемогою гірників - 2:1.

Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив Факундо Феррейра.

На 63-й «Зоря» зрівняла рахунок - забив Юрі, підставивши голову під удар Максима Луньова.

Перемогу «Шахтарю» на 89-й хвилині приніс Тайсон після сольного проходу.

Тепер «Шахтарю» достатньо в наступному турі обіграти «Верес» в Харкові, щоб стати чемпіоном України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтар#УПЛ-2017/18