"Чорноморець" зіграв внічию з "Карпатами" і фінішує в зоні вильоту УПЛ (відео)

Матч завершився з рахунком 1:1.

У рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги в Одесі «Чорноморець» приймав «Карпати».

Матч завершився нічийним рахунком - 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Чорноморець" активніше грав у першому таймі, але рахунок відкрили "Карпати". На 14-й хвилині Мар'ян Швед увірвався в штрафний майданчик «Чорноморця» і більярдним ударом у нижній кут забив м'яч у ворота.

У другій половині гри небезпечно атакували обидві комани. «Чорноморець» зрівняв становище на 75-й хвилині. Євген Смирнов забив після пасу Олександра Гладкого.

Таким чином, «Чорноморець» набрав 26 очок і вже ніяк не наздожене «Карпати», які йдуть на 9-му місці з 33 очками.

Одесити залишаться в зоні вильоту і проведуть матчі за виживання з клубом першої ліги, якщо в останніх двох турах їх не випередить «Сталь», в якій зараз 23 очки.

Нагадаємо, раніше в 30-му турі внічию завершилися ще два матчі - "Динамо" - "Маріуполь" і "Верес" - "Ворскла".