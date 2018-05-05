Українець Михалик став чемпіоном Росії з футболу у складі "Локомотива"

У вирішальному матчі "Локомотив" обіграв "Зеніт".

Московський «Локомотив» виграв чемпіонат Росії сезону-2017/18 завдяки перемозі в 29-му турі прем'єр-ліги на своєму полі над «Зенітом» (1:0). "Локомотив" достроково виграв титул, набравши 60 очок. "Спартак" відстає на 7 очок і вже не може наздогнати конкурента.

Золотий гол за "Локомотив" забив португальський форвард Едер, який приніс Португалії перемогу у фіналі Євро-2016 над Францією.

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"Локомотив" став чемпіоном вперше за 14 років і в третій раз у своїй історії. Всі три чемпіонства (2002, 2004 і 2018) команда завоювала під керівництвом тренера Юрія Сьоміна, який також тренував київське "Динамо" в 2008-2009 та 2011-2012 роках.

Лідером за кількістю титулів чемпіона Росії залишається «Спартак» - 10 титулів.

За "Локомотив" виступає екс-гравець київського «Динамо» Тарас Михалик. У нинішньому сезоні прем'єр-ліги він провів 9 матчів.