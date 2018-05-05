Онлайн відео-трансляція "Чорноморець" - "Карпати": Прем'єр-ліга, 30-й тур

16:50, 05 травня 2018
Футбол
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footboom.com

Зустрічаються команди другої шістки - нижньої частини таблиці. У "Чорноморця" на даний момент 25 очок (11-е місце), у "Карпат" - 32 очки (9-е місце).

Матч розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал "Уніан".

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Теги: #УПЛ-2017/18