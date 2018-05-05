Онлайн відео-трансляція "Чорноморець" - "Карпати": Прем'єр-ліга, 30-й тур

В Одесі проходить матч 30-го туру УПЛ за участю команд другої шістки.

Сьогодні в Одесі проходить матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає "Карпати". Зустрічаються команди другої шістки - нижньої частини таблиці. У "Чорноморця" на даний момент 25 очок (11-е місце), у "Карпат" - 32 очки (9-е місце). Матч розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляція - телеканал "Уніан".

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