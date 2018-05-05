"Ворскла" у боротьбі за третє місце в УПЛ не змогла обіграти "Верес"
16:05, 05 травня 2018Футбол
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Матч завершився нульовою нічиєю.
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У Львові на стадіоні "Арена-Львів" відбувся матч 30-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі, в якому "Верес" приймав "Ворсклу".
Поєдинок завершився внічию 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
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Претендент за бронзу чемпіонату "Ворскла" втратила важливі очки. Лише у другому таймі глядачі побачили кілька непоганих атак, але Денис Кожанов ("Верес") потрапив у штангу, а "Ворскла" відповіла своїм супершансом - Вадим Сапай влучив у поперечину.
Нічия не влаштувала обидві команди. "Ворскла" набрала 45 очок і продовжує залишатися на 3-му місці, але "Зоря" (43 бали) має шанс обігнати ворсклян. У "Вереса" - 34 бали, і він на 6-й позиції.
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