"Ворскла" у боротьбі за третє місце в УПЛ не змогла обіграти "Верес"

16:05, 05 травня 2018
Футбол
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Поєдинок завершився внічию 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Претендент за бронзу чемпіонату "Ворскла" втратила важливі очки. Лише у другому таймі глядачі побачили кілька непоганих атак, але Денис Кожанов ("Верес") потрапив у штангу, а "Ворскла" відповіла своїм супершансом - Вадим Сапай влучив у поперечину.

Нічия не влаштувала обидві команди. "Ворскла" набрала 45 очок і продовжує залишатися на 3-му місці, але "Зоря" (43 бали) має шанс обігнати ворсклян. У "Вереса" - 34 бали, і він на 6-й позиції.

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Теги: #УПЛ-2017/18