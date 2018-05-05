Не в тренді: "Укрзалізниця" запропонувала вболівальникам бюджетне житло під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Ціни у кімнатах відпочинку - від 230 до 750 гривень.

"Укрзалізниця" обіцяє футбольним уболівальникам, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів, оренду кімнат відпочинку на столичному вокзалі без націнки.

Про це повідомив у Facebook виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"ПАТ «Укрзалізниця» не в тренді підняття цін в десятки разів, але в тренді гостинності.

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І пропонуємо класний варіант зупинки в Києві - наші кімнати відпочинку на Центральному вокзалі. Ціни - від 230 до 750 гривень (від 8 до 25 євро) за місце. Практично центр міста, про зручність транспортної розв’язки і говорити годі. Можна розрахуватись зручним способом – готівка чи платіжна картка, а ще радо приймемо гостей з домашніми улюбленцями.

І хоча зручне сполучення між Борисполем та центром Києва ми ще будуємо, але вже розробляємо графіки руху для додаткових поїздів з міст, де є регіональні аеропорти", - відзначив керівник "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, в день фіналу Ліги чемпіонів ціни на номери в деяких київських готелях завищили в сто разів. Туристам пропонується викласти в середньому за одну ніч в готелі близько 100 000 гривень в добу.