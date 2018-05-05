На НСК "Олімпійський" завершили капітальний ремонт перед фіналом Ліги чемпіонів

Вартість робіт оцінюється в 102 мільйони гривень.

На стадіоні НСК «Олімпійський» завершили капітальний ремонт, який проводили до фінального матчу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

За словами заступника гендиректора з капітального будівництва ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» Конча-Заспа» Олександра Філімонова, зараз проходить тестування систем на наявність несправностей.

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Основні роботи на арені вже завершені. Повинні були відремонтувати освітлення, інформаційні табло, гідроізоляцію покрівлі і конструкцій.

На території комплексу провели благоустрій та замінили камери спостереження.

Загалом капітальний ремонт обійшовся у 102 млн гривень.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня. У ньому зіграють "Реал" і "Ліверпуль".