На НСК "Олімпійський" завершили капітальний ремонт перед фіналом Ліги чемпіонів
На стадіоні НСК «Олімпійський» завершили капітальний ремонт, який проводили до фінального матчу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє телеканал "Київ".
За словами заступника гендиректора з капітального будівництва ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» Конча-Заспа» Олександра Філімонова, зараз проходить тестування систем на наявність несправностей.
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Основні роботи на арені вже завершені. Повинні були відремонтувати освітлення, інформаційні табло, гідроізоляцію покрівлі і конструкцій.
На території комплексу провели благоустрій та замінили камери спостереження.
Загалом капітальний ремонт обійшовся у 102 млн гривень.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня. У ньому зіграють "Реал" і "Ліверпуль".