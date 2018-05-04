"Динамо" сенсаційно втратило очки в матчі з "Маріуполем"

Шанси обійти "Шахтар" у киян тепер мінімальні.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому «Динамо» не змогло переграти «Маріуполь».

Поєдинок завершився внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Рахунок в матчі на 15-й хвилині красивим ударом у дальню дев'ятку відкрив форвард "Маріуполя" Андрій Борячук, який належить конкуренту киян у боротьбі за "золото" "Шахтарю", а в маріупольському клубі грає в оренді.

"Динамо" зробило в перерві дві заміни - на полі з'явилися Вербич та Мбокані. Саме Мбокані заробив пенальті, і Віктор Циганков на 55-й хвилині забив з 11-метрової позначки - 1:1.

Той же Циганков через 5 хвилин знову відправив м'яч у сітку, але арбітри зафіксували офсайд.

Вже в компенсований час Циганков упустив найбільш реальний шанс, але не влучив у ствір воріт.

Таким чином, зігравши внічию, "Динамо" ризикує відпустити "Шахтар" на 5 очок, якщо гірники завтра обіграють "Зорю". Шанси стати чемпіонами у "Динамо" стають мінімальними.