Онлайн відео-трансляція "Динамо" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 30-й тур

У Києві проходить стартовий матч 30-го туру УПЛ.

Сьогодні у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходить стартовий матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає "Маріуполь".

У "Динамо" на даний момент 66 очок (2-е місце), у "Маріуполя" - 36 очок (5-е місце).

Нагадаємо, поєдинок у Маріуполі між цими суперниками, що відбувся 1 квітня, завершився вольовою перемогою киян з рахунком 3:2. Команди повинні були зіграти в приморському місті також в серпні минулого року, але матч не відбувся через відмову "Динамо" їхати у Маріуполь.

Матч почнеться о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".