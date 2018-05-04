В Одесі припинив існування футбольний клуб першої ліги

Команда розформована з фінансових причин.

Клуб української Першої ліги з футболу одеська "Жемчужина" знімається з чемпіонату через фінансові проблеми і припиняє існування.

Про це повідомляє офіційний сайт Професійної футбольної ліги.

Одеський клуб вже надіслав відповідний лист в адміністрацію ПФЛ.

Президент "Жемчужини" Олександр Деменчук підтвердив зняття з розіграшу в коментарі сайту Sport Arena:

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«Так, ми дійсно припиняємо участь у Першій лізі. Більше того, клуб не буде грати більше взагалі і буде розформований з фінансових причин».

Таким чином, командам "Суми", "Кремінь" та "Оболонь-Бровар", які повинні були зіграти з "Жемчужиною" в поточному сезоні в останніх трьох турах, будуть присуджені технічні перемоги.

ФК "Жемчужина" була заснована в 2013 році, склад команди сформували випускники одеських футбольних шкіл. Професійний статус клуб отримав в 2016 році, після чого з першої спроби виграв Другу лігу.

Після 31 туру Першої ліги "Жемчужина" йшла на останньому місці, маючи в активі 27 очок.