Легенда "Ліверпуля" Джеррард почав тренерську кар'єру

Екс-півзахисник "Червоних" став наставником "Глазго Рейнджерс".

Легендарний півзахисник "Ліверпуля" і збірної Англії Стівен Джеррард став головним тренером шотландського "Глазго Рейнджерс".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 37-річним Стівеном Джеррардом розрахована на 4 роки, інші деталі угоди не розкриваються.

Після повернення в елітний дивізіон "Рейнджерс" поки не може кинути виклик своєму одвічному супернику "Селтіку". В минулому сезоні команда посіла 3-тє місце, а в нинішньому "Рейнджери" також поки йдуть третіми, відстаючи на одне очко від "Абердіна".

"Рейнджерс" стане першою дорослою командою в тренерській кар'єрі легендарного Стівена Джеррарда. По завершенні кар'єри футболіста Стівен працював у структурі "Ліверпуля". Під його керівництвом команда U-19 дійшла до чвертьфіналу юнацької Ліги чемпіонів, поступившись в серії пенальті "Манчестер Сіті".