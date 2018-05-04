Російський суддя грубо помилився у півфіналі Ліги Європи - завдяки його ляпу у фінал вийшов "Марсель"

Бригада з п'яти російських арбітрів не змогла розгледіти, від кого пішов м'яч за лицьову лінію.

Російський суддя Сергій Карасьов та його помічники (Антон Авер'янов, Тихон Калугін, Сергій Лапочкін і Сергій Іванов - вся бригада рефері з Росії) серйозно помилилися в додатковий час півфінального матчу Ліги Європи «Зальцбург» – «Марсель».

Про це повідомляє "Трибуна".

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На 115-й хвилині арбітри помилково призначили кутовий у ворота "Зальцбурга", вважаючи, що м'яч перед цим влучив у захисника австрійської команди, хоча насправді м'яч після дальнього удару Замбія-Ангісси влучив у коліно гравця «Марселя».

У результаті відразу ж після розіграшу кутового "Марсель" забив гол, який вивів цю команду у фінал Ліги Європи.

Суперником французької команди буде мадридський «Атлетико».

Відзначимо, що Сергій Карасьов включений у список арбітрів, які судитимуть матчі чемпіонату світу-2018 в Росії.