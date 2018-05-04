Україна може подати заявку на проведення Суперкубка УЄФА і фіналу Ліги Європи

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко.

В разі успішного проведення фіналів Ліги чемпіонів Україна може подати заявку на проведення інших престижніх футбольних матчів - Суперкубка УЄФА і фіналу Ліги Європи в Києві на НСК «Олімпійський».

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко після зустрічі з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом, передає сайт "Команда 1".

При цьому, слід зазначити, що терміни подачі заявок на проведення Суперкубка в 2020 році і на фінал Ліги Європи 2020 року вже минули.

Як повідомляв УНІАН, Україна вперше прийматиме фінал Ліги чемпіонів. 26 травня головний матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", а фінал жіночої Ліги чемпіонів пройде 24 травня на арені "Динамо" ім. Валерія Лобановського.