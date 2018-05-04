Затримано організатора договірних матчів, який пропонував 10 тисяч доларів юніорам "Карпат" за здачу гри

25-річного жителя Києва затримали при передачі футболістам частини коштів в сумі 4 тисяч доларів.

У Львові правоохоронці викрили зловмисника при спробі підкупу футболістів, який пропонував гравцям молодіжної команди львівських "Карпат" 10 тисяч доларів за програш у матчі з молодіжною командою донецького "Шахтаря".

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 25-річного жителя Києва викрили при передачі 1 травня футболістам частини коштів в сумі 4 тисяч доларів. Повна сума, яку повинні були отримати спортсмени, становила 10 тисяч доларів.

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«За отримані гроші футболісти повинні були забезпечити програш своєї команди в матчі з молодіжною командою іншого українського футбольного клубу, який був запланований на початок травня у Львові», - наголошується в повідомленні.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у ФФУ заявили, що футболісти, які брали участь у договірних матчах, не зможуть грати за збірну до кінця кар'єри.