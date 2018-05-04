"Марсель" у додатковий час пройшов "Зальцбург" і став другим фіналістом Ліги Європи

"Зальцбург" забив два м'ячі в основний час, але не вистояв в овертаймі.

У півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи австрійський "Зальцбург" обіграв французький "Марсель" з рахунком 2:1 (2:0 в основний час). Однак з урахуванням перемоги "Марселя" в першій грі - 2:0 - саме французька команда пробилася у фінал турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В основний час "Марсель" у гостях поступився "Зальцбургу" - 0:2, пропустивши два голи у другому таймі. Команди зіграли ще два овертайми по 15 хвилин. На 116-й хвилині Роланду після розіграшу кутового забив єдиний гол "Марселя" в цій грі, який вивів французький клуб у фінал.

Цікаво, що вирішальний матч відбудеться у Франції, в Ліоні, 16 травня.

Суперником "Марселя" у фіналі стане іспанський "Атлетико" (Мадрид), який в паралельному поєдинку обіграв "Арсенал".