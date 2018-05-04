Стало відомо ім'я виконавиці, яка заспіває на фіналі Ліги чемпіонів у Києві
00:23, 04 травня 2018Футбол
568
Британська співачка косівського походження Дуа Ліпа виступить на НСК "Олімпійський" у Києві перед матчем "Реал" - "Ліверпуль".
Дуа Ліпа / Markus Pritzi
Британська співачка косівського походження Дуа Ліпа заспіває під час фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський».
Це стало відомо з проморолика, випущеного офіційною сторінкою Ліги чемпіонів у Facebook.
Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules.
Як повідомляв УНІАН, у фіналі зіграють «Реал» і «Ліверпуль».
Напередодні українська влада повідомила, що Київ повністю готовий до проведення фіналу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві