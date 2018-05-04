Стало відомо ім'я виконавиці, яка заспіває на фіналі Ліги чемпіонів у Києві

Британська співачка косівського походження Дуа Ліпа виступить на НСК "Олімпійський" у Києві перед матчем "Реал" - "Ліверпуль".

Британська співачка косівського походження Дуа Ліпа заспіває під час фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський». Це стало відомо з проморолика, випущеного офіційною сторінкою Ліги чемпіонів у Facebook. Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules. Як повідомляв УНІАН, у фіналі зіграють «Реал» і «Ліверпуль». Напередодні українська влада повідомила, що Київ повністю готовий до проведення фіналу.

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