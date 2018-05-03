"Атлетико" вийшов у фінал Ліги Європи, обігравши "Арсенал" в останньому матчі в єврокубках Венгера
У Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано" відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи. Іспанський "Атлетико" з рахунком 1:0 обіграв лондонський "Арсенал" і вийшов у фінал турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Вже на початку матчу, на 8-й хвилині французький захисник «Арсеналу» Лоран Кошельни отримав травму. У підсумку француз так і не зміг піднятися – його винесли з поля на ношах, а Арсену Венгеру довелося робити ранню заміну.
В кінці першого тайму ситуацію для гостей ще більше затьмарив гол "Атлетико" - Дієго Коста після пасу Грізманна увігнав м'яч під поперечину. 1:0!
Другий тайм пройшов у безуспішних спробах "Арсеналу" зрівняти рахунок. За сумою двох матчів (у першій грі була зафіксована нічия - 1:1) іспанський клуб пробився у фінал Ліги Європи.
Таким чином, це була остання гра в єврокубках для Арсена Венгера як головного тренера "Арсеналу".