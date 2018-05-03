Порошенко пожартував, що готовий прихистити частину гостей фіналу Ліги чемпіонів у себе вдома

Президент України зізнався, що стежив за півфіналами в Лізі чемпіонів.

Президент України Петро Порошенко готовий допомогти Києву впоратися з потоком туристів у день проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Про це президент України жартома заявив на зустрічі з виконавчим директором УЄФА Events S.A. Мартіном Калленом.

«Маємо величезну кількість дзвінків, наших друзів, наших партнерів, не тільки з Європи, і на сьогоднішній день не можна знайти жодного місця в готелі. Хочу сказати, що деяких гостей буду селити у себе вдома. Фактично такий рівень ажіотажу, такий рівень популярності», - зазначив президент.

Також Порошенко розповів, що вчора засмутився через суддівство в півфіналі Ліги чемпіонів "Рома" – "Ліверпуль" (4:2).

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"Вчора до глибокої ночі дивилися дуже драматичний матч між «Ромою» і «Ліверпулем», ніхто собі не міг уявити, що команда, яка виграла з рахунком 4:2, не потрапить у фінал. Тобто рейтинг Києва і бажання бути присутнім є на сьогоднішній день неймовірними.

У мене, як у президента, є трохи часу, щоб дивитися футбольні матчі. Але вчора ми з дружиною подивилися від початку до кінця матч «Роми», серце боліло за суддівство і за те, що там хтось зіграв рукою, і офсайд правильно або неправильно призначили. В такі дні всі, від президента до школяра, перетворюються на звичайних футбольних вболівальників", – сказав Порошенко.

"Попередній матч між "Реалом" і "Баварією" також є зразком величезного класу і рівня гри. "Реал" вже третій рік поспіль у фіналі, і я думаю, що це буде справжнє футбольне диво, яке ми зможемо подивитися в Києві», - зазначив президент.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів у Києві пройде 26 травня. У вирішальному матчі зустрінуться "Реал" і "Ліверпуль". За два дні до цього на стадіоні "Динамо" також відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів, в якому зіграють "Ліон" і "Вольфсбург".