Форвард "Ліверпуля" Салах після виходу у фінал Ліги чемпіонів в Єгипті став іконою (фотогалерея)
16:28, 03 травня 2018Футбол
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У сувенірних крамницях Каїра товари з зображенням суперзірки "Ліверпуля" стали найбільш ходовими.
Зображення Мохамеда Салаха стали найпопулярнішими в Каїрі / REUTERS
Нападник "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамед Салах перетворився в головного кумира єгиптян.
У сувенірних крамницях Каїра товари з зображенням суперзірки "Ліверпуля" стали найбільш ходовими, передає Reuters.
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У себе на батьківщині лідер мерсисайдців має величезний авторитет, а багато хто просто називає його Богом. В Європі за Салахом закріпилися прізвиська "Фараон" і "Цар Єгипту".
Нагадаємо, вчора ввечері "Ліверпуль" вийшов у фінал Ліги чемпіонів, і 26 травня у вирішальному матчі в Києві зіграє з "Реалом".
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