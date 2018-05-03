Форвард "Ліверпуля" Салах після виходу у фінал Ліги чемпіонів в Єгипті став іконою (фотогалерея)

У сувенірних крамницях Каїра товари з зображенням суперзірки "Ліверпуля" стали найбільш ходовими.

Нападник "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамед Салах перетворився в головного кумира єгиптян.

У сувенірних крамницях Каїра товари з зображенням суперзірки "Ліверпуля" стали найбільш ходовими, передає Reuters.

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У себе на батьківщині лідер мерсисайдців має величезний авторитет, а багато хто просто називає його Богом. В Європі за Салахом закріпилися прізвиська "Фараон" і "Цар Єгипту".

Нагадаємо, вчора ввечері "Ліверпуль" вийшов у фінал Ліги чемпіонів, і 26 травня у вирішальному матчі в Києві зіграє з "Реалом".