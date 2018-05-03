Екс-захисник "Шахтаря" Сопко: "Зоря" вийшла на новий етап суперництва з гірниками

У «Шахтаря» мотивація повинна бути більшою, адже не можна втрачати очки в боротьбі за перше місце.

Екс-захисник «Шахтаря» і футбольний експерт Олександр Сопко поділився своєю думкою про майбутній матч туру між "гірниками" і «Зорею»:

«У «Зорі» є хороша мотивація. Було багато заяв такого штибу, що «Зоря» вийшла на новий етап суперництва з «Шахтарем». Вона відмовилася від орендованих гравців, бачить в цьому вагомий крок у розвитку. «Зоря» навчилася грати проти «Шахтаря». Ці заяви вносять додаткову мотивацію. Ми знаємо на прикладі Моуріньо, як він може і сам мотивувати свої команди через суперника, так і підстьобувати суперника. Враховуючи те, що Вернидуб в чому орієнтується на Моуріньо, можливо, теж взяв на озброєння таку тактику. Це погляд з боку вболівальника, - зазначив фахівець у коментарі Terrikon.com.

Чия мотивація буде вище? Я думаю, у «Шахтаря» вона повинна бути більше, адже не можна втрачати очки в боротьбі за перше місце. Йде кінцівка чемпіонату, чого необхідна впевненість на боротьбу на фінішній прямій.

У «Зорі» є шанси зайняти третє місце, хоч і не дуже великі. Крім того, граючи проти «Шахтаря» чи «Динамо», можна отримати мотивацію з третьої сторони. Іноді це вирішальний фактор. Обидві команди, в будь-якому випадку, будуть супермотивированы на цю гру.

Ротація складу перед фіналом Кубка? Я думаю, що у «Шахтаря» є запас людям, довжиною, глибиною і якістю лавки запасних. Навіть не на дві гри - я беру сюди всі ігри. У "Шахтаря" є чотири гри. Всі вони рівносильні фіналу Кубка. Розподіляти сили на якісь матчі буде неправильно.

Я думаю, «Зоря» отримає підтримку в Харкові і з боку переселенців з Луганська. Ці ігри між «Зорею» та «Шахтарем» вже вийшли за межі рядового матчу. Можна сказати, що це мале дербі. Один з матчів був з нальотом скандальності, «Шахтар» програв. Інтерес вже підігрітий максимально», - зазначив Сопко.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Зоря» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 5 травня. Квитки на гру можна придбати на офіційному сайті донецького клубу або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.