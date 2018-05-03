Матч "Динамо" - "Шахтар" перенесений на інший день через проведення фіналу Ліги чемпіонів

Замість 20 травня зустріч лідерів Прем'єр-ліги відбудеться на день раніше - 19-го числа.

Матч заключного 32-го туру української Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Шахтарем» відбудеться 19 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Раніше зустріч повинна була пройти 20 травня.

Читайте такожВідома пара фіналістів жіночої Ліги чемпіонів, які зіграють у Києві 24 травня

Прем'єр-ліга отримала лист від «Динамо», в якому зазначено, що матч неможливо провести в цей день, оскільки на стадіоні імені Лобановського заплановані роботи з підготовки до фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться 24 травня на цій арені.

«Шахтар» погодився на перенесення матчу, тому Дирекція УПЛ перенесла матч "Динамо" - "Шахтар" на день раніше – на 19 травня. Початок зустрічі залишається незмінним – 19.30.