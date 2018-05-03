Матч "Динамо" - "Шахтар" перенесений на інший день через проведення фіналу Ліги чемпіонів
14:04, 03 травня 2018Футбол
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Замість 20 травня зустріч лідерів Прем'єр-ліги відбудеться на день раніше - 19-го числа.
Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського / stadiums.at.ua
Матч заключного 32-го туру української Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Шахтарем» відбудеться 19 травня.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Раніше зустріч повинна була пройти 20 травня.
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Прем'єр-ліга отримала лист від «Динамо», в якому зазначено, що матч неможливо провести в цей день, оскільки на стадіоні імені Лобановського заплановані роботи з підготовки до фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться 24 травня на цій арені.
«Шахтар» погодився на перенесення матчу, тому Дирекція УПЛ перенесла матч "Динамо" - "Шахтар" на день раніше – на 19 травня. Початок зустрічі залишається незмінним – 19.30.
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