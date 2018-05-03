"Ліверпуль" і "Рома", забивши один одному 13 голів, встановили рекорд півфіналів Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" став першим англійським клубом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, за останні 6 років.

За два півфінальні матчі Ліги чемпіонів «Рома» та «Ліверпуль» наколотили у ворота один одного 13 голів. Це абсолютний рекорд результативності півфінальної стадії змагань, повідомляє сайт УЄФА.

У першому матчі на полі "Ліверпуля" англійський клуб святкував перемогу - 5:2. У повторній грі, яка відбулася вчора на римському "Стадіо Олімпіко", "Рома" перемогла з рахунком 4:2. Загальний рахунок протистояння - 7:6 на користь "Ліверпуля".

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13 голів - це рекорд для півфіналів і повторення найвищого досягнення в усьому плей-офф (мається на увазі сучасний формат Ліги чемпіонів). У сезоні-2008/09 "Баварія" рознесла португальський "Спортинг" - 12:1 у двох матчах. Це сталося на стадії 1/8 фіналу.

"Ліверпуль" став першим англійським клубом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, за останні 6 років. У 2012-му останньою британською командою у фінальному матчі був лондонський "Челсі", який виграв трофей у "Баварії".