Російським журналістам вже обіцяють проблеми з в'їздом у Київ на фінал Ліги чемпіонів

Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон.

Російських журналістів, які побували в окупованому Криму, "ДНР" і "ЛНР", можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

Як повідомляють «Известия», Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон.

«У першу чергу це стосується осіб, які відвідали Крим через закриті пункти пропуску. Ці люди порушили українське законодавство і не зможуть висвітлювати спортивний захід з Києва, навіть якщо у них буде акредитація. Обмеження будуть поширюватися і на журналістів, які побували в невизнаних республіках», – заявив один зі співрозмовників ЗМІ.

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Ситуацію також прокоментував український депутат Олександр Марченко.

«Я вважаю, що російські журналісти повинні користуватися засобами інтернету. І таку подію, як фінал Ліги чемпіонів, нехай вони висвітлюють дистанційно — як це було в 2017 році, коли ми приймали «Євробачення». Українцям також варто бойкотувати чемпіонат світу, який пройде в Росії в 2018 році», – сказав Марченко.

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський».