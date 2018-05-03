"Ліверпуль" присвятив вихід у фінал Ліги чемпіонів пораненому вболівальнику

Гравці "Ліверпуля" після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з "Ромою" підтримали свого вболівальника Шона Кокса, що перебуває в комі.

"Ліверпуль" пробився у фінал Ліги чемпіонів і присвятив це досягнення своєму вболівальнику, який напередодні потрапив до лікарні після нападу двох фанатів римського клубу. По закінченні гри футболісти розтягнули відповідний банер: "Шон Кокс – ти ніколи не будеш самотній".

Також головний тренер команди Юрген Клопп після гри заявив наступне:

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"Вихід у фінал ми відвоювали заради нашого вболівальника Шона Кокса, який в даний момент знаходиться в лікарні. Ми говорили про це з хлопцями перед грою, думали про це, і тепер ми в фіналі".

Нагадаємо, що в день першого півфінального матчу між "Ліверпулем" і "Ромою" фанати італійського клубу здійснили серію нападів на британських уболівальників. Один з фанатів "Червоних" Шон Кокс отримав серйозні ушкодження голови і досі перебуває в стані коми.

Як повідомляв УНІАН, у середу ввечері "Ліверпуль" поступився "Ромі" у півфінальному поєдинку, але за сумою двох зустрічей пробився у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку 26 травня в Києві мерсисайдці зустрінуться з мадридським "Реалом".