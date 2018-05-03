Проект "Давай, грай!" стартував в Маріуполі

Футболісти «Шахтаря» Руслан Фомін і Додо відкрили дитячий спортмайданчик у рамках проекту «Давай, грай!»

Гравці донецького "Шахтаря" Руслан Фомін і Додо побували на відкритті нового футбольного майданчика в маріупольської загальноосвітньої школи № 25.

У березні «Шахтар» разом з владою Маріуполя презентував цільову програму розвитку спорту в місті, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

На першому етапі вже обладнано 8 майданчиків. За словами директора департаменту маркетингу і комунікацій ФК «Шахтар» Юрія Свиридова, в планах відкриття подібних майданчиків у кожній школі.

– У проекті «Давай, грай!» закладається дуже проста ідея – масовість, – каже Юрій Свиридов. – Ми не прагнемо виховувати професійних футболістів, хочемо, щоб якомога більше дітей вели здоровий спосіб життя, тренувалися і брали участь у спортивних змаганнях. Впевнений, масовість дасть результат у вигляді нових талантів. Діти, які тут роблять перші кроки, будуть помічені професійними скаутами, потраплять у різні академії, можливо, в майбутньому стануть прославляти ФК «Маріуполь», інші команди, збірну України будуть свідками найпрестижніших турнірів, якими є Ліга чемпіонів і Ліга Європи. На жаль, масовим спортом в Маріуполі займається дуже мало дітей, порядку 20%. Об'єднавши зусилля з міською владою, ми хочемо досягти цифри в 60-70%. Переконаний, що в найближчому майбутньому Маріуполь щодо розвитку футболу в країні буде містом номер один.

На майданчиках вже займається близько 200 дітей. Очікується, що до осені їх кількість завдяки «Давай, грай!» досягне 800 осіб. Також в планах створення першої спеціальної групи з навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями.

– З допомогою таких проектів в Маріуполі відбудеться поштовх до розвитку футболу та масового спорту, популяризації здорового способу життя, – вважає тренер-волонтер «Давай, грай!» Артем Горбачов. – Це дуже хороша ініціатива ФК «Шахтар». Головне, заняття абсолютно безкоштовні, прийти може будь-хто. Донецький клуб надав м'ячі, екіпіровку і інше обладнання для проведення тренувань. На даний момент у нас дві групи: 7-9 та 10-12 років.

Руслан Фомін і Додо поспостерігали за роботою юних спортсменів, продемонстрували кілька улюблених фінтів, а також зіграли з хлопцями у футбол. Завершилася зустріч спільним фото на пам'ять і тривалої автограф-сесією.

– Ці діти – майбутнє українського футболу, – переконаний нападник «гірників» Руслан Фомін. – Чудово, що проходять такі заходи, будуються майданчики. Дуже важливо, щоб хлопці і дівчата приділяли увагу спорту і вели активний спосіб життя. В моєму дитинстві, звичайно, таких полів не було, ми ганяли м'яча на подвір'ях. Завдяки «Шахтарю» і міській владі Маріуполя у хлопців є можливість тренуватися в прекрасних умовах.

Нагадаємо, проект «Давай, грай!» стартував у 2013 році. Сотні дітей займаються масовим футболом на майданчиках по всій Україні: в Донецьку, Макіївці, Львові, Краматорську, Сєвєродонецьку, Курахове, Добропілля, а тепер і Маріуполі. Планується і подальше розширення географії.