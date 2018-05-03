"Ліверпуль" встановив рекорд єврокубків по забитим голам за сезон, перевершивши досягнення "Барселони"

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів "Червоні" забили вже 46 голів і можуть поліпшити цей результат 26 травня в Києві.

«Ліверпуль» встановив рекорд Ліги чемпіонів за результативністю за один сезон.

У повторному матчі 1/2 фіналу команда Юргена Клоппа забила двічі "Ромі", хоча і програла - 2:4.

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Загалом у «Червоних» у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів вже 46 забитих голів у 14 матчах, що є не тільки кращим результатом в історії турніру, але і у єврокубках взагалі.

Раніше рекорд результативності в Лізі чемпіонів належав «Барселоні», яка у сезоні-1999/00 забила в 16 матчах 45 м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня зіграють "Ліверпуль" і "Реал".