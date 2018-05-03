"Реал" і "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві

У вирішальному матчі жіночої Ліги чемпіонів зустрінуться "Вольфсбург" і "Ліон".

Визначився склад фіналістів Ліги чемпіонів, вирішальний матч якої вперше в історії відбудеться в Україні.

"Ліверпуль" за сумою двох матчів обіграв "Рому" - 7:6, незважаючи на поразку в матчі-відповіді (2:4). Днем раніше "Реал" пройшов у півфіналі "Баварію" - 4:3 за сумою двох матчів.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться у Києві 24 травня, зіграють німецький "Вольфсбург" і французький "Ліон".