"Реал" і "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві

00:11, 03 травня 2018
Футбол
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facebook.com/NBCSports

"Ліверпуль" за сумою двох матчів обіграв "Рому" - 7:6, незважаючи на поразку в матчі-відповіді (2:4). Днем раніше "Реал" пройшов у півфіналі "Баварію" - 4:3 за сумою двох матчів.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться у Києві 24 травня, зіграють німецький "Вольфсбург" і французький "Ліон".

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Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві