"Ліверпуль" став другим фіналістом Ліги чемпіонів, ставши суперником "Реала" в битві за трофей у Києві

Перемога "Роми" в матчі-відповіді півфіналу не допомогла римлянам перемогти британців за сумою двох матчів.

У Римі відбувся поєдинок другої півфінальної пари Ліги чемпіонів сезону-2017/2018. "Рома" приймала "Ліверпуль" і виграла з рахунком 4:2.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З урахуванням розгромної перемоги "Ліверпуля" у першій грі, що відбулася тиждень тому в Англії (5:2), британський клуб виявився сильнішим за сумою двох поєдинків (7:6) і завоював путівку у фінал, склавши компанію "Реалу".

"Ліверпуль" більш активно почав повторну зустріч і - як результат - саме він відкрив рахунок. Мане відзначився вже на 9-й хвилині.

На 15-й хвилині послідувала відповідь від "Роми", причому гол виявився максимально курйозним. Захисник гостей Ловрен намагався вибити м'яч від своїх воріт, але влучив в голову партнера по команді Мілнера, рикошетом від якого стався автогол - 1:1.

Вже на 26-й хвилині "Ліверпуль" зробив рахунок 2:1 на свою користь - відзначився Вейналдум.

У другому таймі "Ромі" необхідно було диво, щоб виграти з необхідним рахунком. І воно було близько. На 52-й хвилині Джеко зрівняв рахунок (2:2), а потім дубль Наінголлана (86-та і 90+4 хвилини) дозволив "Ромі" святкувати піррову перемогу - 4:2.

Далі йде саме "Ліверпуль", який в сумі за підсумками двох матчів забив на один гол більше.

Таким чином, 26 травня у фіналі Ліги чемпіонів у Києві зіграють "Ліверпуль" і "Реал".