УЄФА спростував слова Павелка про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів

18:19, 02 травня 2018
Футбол
688
Андрій Павелко / komandaonline.com

Минулого тижня президент ФФУ повідомив, що Київ був близький до того, щоб втратити права на проведення фіналів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів. Павелко нібито пропонували перенести фінал в іншу країну через відсутність гарантій безпеки.

За інформацією Sport-express.ua, в УЄФА подібне питання не розглядалося.

Читайте такожПавелко попросили назвати олігархів, у яких Суркіси «просять» гроші на утримання Динамо і натякнули судом

Також в організації прокоментували слова Павелка про те, що відсутність даху на стадіоні імені Лобановського, де буде зіграно фінал жіночої Ліги чемпіонів, може стати причиною перенесення матчу в інше місто. В УЄФА заявили, що факт відсутності даху «не спонукав до розгляду можливості зміни місця проведення жіночого фіналу Ліги чемпіонів».

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві. А двома днями раніше, 24 травня, буде зіграний і фінал жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні "Динамо".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #УЄФА#фінал Ліги чемпіонів у Києві#Андрій Павелко