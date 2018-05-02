УЄФА спростував слова Павелка про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів

Останні заяви президента ФФУ виявилися далекі від реальності.

В УЄФА заперечили нещодавні заяви президента ФФУ Андрія Павелка, що стосуються проведення фіналів Ліги чемпіонів.

Минулого тижня президент ФФУ повідомив, що Київ був близький до того, щоб втратити права на проведення фіналів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів. Павелко нібито пропонували перенести фінал в іншу країну через відсутність гарантій безпеки.

За інформацією Sport-express.ua, в УЄФА подібне питання не розглядалося.

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Також в організації прокоментували слова Павелка про те, що відсутність даху на стадіоні імені Лобановського, де буде зіграно фінал жіночої Ліги чемпіонів, може стати причиною перенесення матчу в інше місто. В УЄФА заявили, що факт відсутності даху «не спонукав до розгляду можливості зміни місця проведення жіночого фіналу Ліги чемпіонів».

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві. А двома днями раніше, 24 травня, буде зіграний і фінал жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні "Динамо".