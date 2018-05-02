Букмекери назвали фаворита у другому півфіналі Ліги чемпіонів "Рома" - "Ліверпуль"
16:36, 02 травня 2018Футбол
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Сьогодні ввечері визначиться суперник "Реала" у фінальному матчі турніру в Києві.
Сьогодні "Ліверпуль" зустрінеться в півфінальному матчі з "Ромою" / REUTERS
Букмекери опублікували коефіцієнти на гру-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між італійською "Ромою" і англійським "Ліверпулем".
Фаворитом, на думку букмекерів, є "Вовки" - на їхню перемогу приймаються ставки в розмірі 2,5, повідомляє "ТСН-Проспорт".
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Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,9. Перемога "Ліверпуля", в свою чергу, оцінюється коефіцієнтом 2,57.
Зазначимо, що матч між "Ромою" і "Ліверпулем" розпочнеться сьогодні о 21:45 за київським часом. У першій зустрічі між цими колективами команда Юргена Клоппа здобула розгромну перемогу із рахунком 5:2.
Відзначимо, що "Рома" та "Ліверпуль" провели між собою 9 поєдинків - 3 перемоги "Ліверпуля", 4 матчі виграла "Рома", ще 2 зустрічі команди завершили внічию.
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