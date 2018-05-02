"Динамо" зіграє з "Шахтарем" 20 травня в заключному турі УПЛ

Доля золота може вирішитися в останньому турі.

Визначилися дати проведення матчів останнього, 32-го туру української Прем'єр-ліги в сезоні-2017/2018.

Центральний поєдинок між "Динамо" і "Шахтарем" буде зіграний у неділю, 20 травня, на стадіоні "Динамо" імені Лобановського в Києві.

19 травня, субота

Карпати — Сталь 17:00

Чорноморець — Зірка 17:00

Олександрія — Олімпік 19:30

20 травня, неділя

Ворскла — Зоря 17:00

Верес — Маріуполь 17:00

Динамо — Шахтар 19:30

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Нагадаємо, що на даний момент розрив між "Шахтарем" і "Динамо" складає всього 3 очки. Не рахуючи очної зустрічі в Києві, суперникам у боротьбі за "золото" залишилося провести по два матчі. "Шахтар" зіграє два поєдинки вдома - з "Зорею" (5 травня) та "Вересом" (13-го). "Динамо" 4 травня прийматиме "Маріуполь" в Києві, а 13-го - зіграє на виїзді з "Зорею".

Таким чином, не виключено, поєдинок в останньому турі "Динамо" - "Шахтар" стане вирішальним. Щоправда, навіть перемога може не принести киянам чемпіонський титул, адже за рівності очок, згідно з регламентом, ключовим показником для визначення першого місця є різниця забитих і пропущених м'ячів.

Поки що очевидно, що найкращі перспективи у гірників - у донеччан різниця м'ячів зараз становить +46 (67-21), у киян +37 (60-23).