Тисяча голів Мессі: 30-річний аргентинець подолав космічну планку у футболі

Ліонель Мессі забив 1000-й гол за кар'єру.

Нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі подолав позначку в 1000 забитих м'ячів.

Про це повідомляє Twitter клубу.

Прес-служба «Барселони» враховувала всі голи Мессі за дорослу команду клубу, «Ла Массію» (команди молодіжної академії "Барси"), ангентинський «Ньюеллз Олд Бойз», в якому Ліонель робив перші кроки у футболі, а також голи в матчах за збірну Аргентини.

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В «Барселоні» Мессі відзначився голами 583 рази (включаючи товариські поєдинки), за збірну Аргентини у Мессі 61 забитий м'яч. 18 голів на його рахунку в складі молодіжної збірної (U-20) і 2 голи - у складі олімпійської збірної.

Що стосується дитячого футболу, то тут Мессі, виступаючи за «Ньюеллз Олд Бойз», забив цілих 234 м'ячі, за команди «Ла Массії» - 105 голів.

Зазначимо, що Мессі подолав позначку в 1000 м'ячів завдяки хет-трику у ворота «Депортіво» (4:2) у попередньому турі чемпіонату Іспанії.