Воротар "Баварії" вибачився за свою помилку, яка вивела "Реал" у фінал Ліги чемпіонів

Свен Ульрайх попросив вибачення у партнерів по "Баварії" та вболівальників.

Голкіпер мюнхенської "Баварії" Свен Ульрайх вибачився за свою помилку в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти "Реала" (2:2).

"Словами не описати, наскільки я засмучений вильотом з Ліги чемпіонів. Ми хотіли неодмінно вийти у фінал і робили що могли. А потім зі мною трапилася ця необов'язкова помилка. Я не можу це пояснити. Вибачте. Прошу вибачення у моєї команди і наших уболівальників", – написав воротар у своєму Instagram.

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Нагадаємо, на 46-й хвилині вчорашнього півфінального матчу проти "Реала" Ульрайх припустився грубої помилки, коли не влучив по м'ячу після пасу від свого захисника Толіссо.

Прокол голкіпера підкараулив форвард "Реала" Бензема, який забив у порожні ворота і зробив рахунок 2:1. Футболістам "Баварії" після цього необхідно було забивати двічі, але гості змогли відзначитися за час, що залишився, тільки один раз - цього не вистачило для виходу у фінал турніру.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, головний тренер "Баварії" Юпп Хайнкес після матчу заявив, що завершує тренерську кар'єру.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.