Фіналістам Ліги чемпіонів виділять по 17 тисяч квитків на матч у Києві

Суперник "Реала" по фінальному матчу визначиться сьогодні в Римі в поєдинку "Рома" - "Ліверпуль".

УЄФА виділить клубам, які зіграють у фіналі Ліги чемпіонів, по 17 тисяч квитків на фінальну зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві.

Про це повідомляє іспанська Marca.

«Реал», який вчора обіграв у півфіналі «Баварію», починає розповсюдження квитків з сьогоднішнього дня. Раніше клуб виставив на продаж 6 700 квитків.

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Всього заплановано продати 40 700 квитків на фінал Ліги чемпіонів, при місткості стадіону 63 000. Інші місця будуть відведені УЄФА, федераціям футболу, спонсорам та ЗМІ.

Нагадаємо, фінал відбудеться 26 травня. Другий фіналіст стане відомий сьогодні в матчі «Рома» – «Ліверпуль» (у першій зустрічі "Ліверпуль" переміг - 5:2).