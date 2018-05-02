Роналду повторив рекорд Мальдіні за кількістю виходів у фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів у Києві стане шостим в кар'єрі для форварда "Реала" Кріштіану Роналду.

Нападник "Реала" Кріштіану Роналду в шостий раз зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

33-річний португалець учетверте зіграє у фіналі турніру з мадридцями. До цього він двічі грав у фіналі у складі "Манчестер Юнайтед".

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Таким чином, Роналду повторив рекорд Ліги чемпіонів (з 1992 року), який належить колишньому капітану "Мілана" Паоло Мальдіні - шість фіналів, повідомляє Gracenote Live.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Реал" зіграв внічию з "Баварією" - 2:2, а за сумою двох матчів здолав мюнхенців - 4:3. Цікаво, що Роналду не зміг відзначитися голами у двох півфінальних протистояннях з "Баварією", перервавши свою результативну серію в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, "Реал" побив рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши у фінал усьоме.