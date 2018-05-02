Головний тренер "Баварії" після поразки від "Реала" оголосив про завершення кар'єри

Матч у Мадриді став останнім в Лізі чемпіонів для 72-річного Юппа Хайнкеса.

Головний тренер мюнхенської «Баварії» Юпп Хайнкес заявив, що матч проти мадридського «Реала» став для нього останнім у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, мюнхенці зіграли внічию - 2:2, але поступилися іспанському клубу за сумою двох матчів (3:4) і не змогли вийти у фінал турніру.

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«До цього сезону моєю останньою грою в Лізі чемпіонів був фінал 2013 року проти дортмундської "Боруссії". Ніколи б не подумав, що повернуся. Зараз можу з впевненістю сказати, що сьогоднішня гра стала для мене останньою, я не повернуся до тренерської діяльності. Але це не так погано - не думаю, що в світі є багато 72-річних людей, що приймають подібні рішення»,- заявив Хайнкес після гри в Мадриді.

Юпп Хайнкес вже завершував кар'єру в 2013 році. Але в жовтні 2017 року він повернувся в «Баварію». У цьому сезоні мюнхенський клуб вже гарантував собі чемпіонство в Німеччині і вийшов у фінал національного Кубка.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня "Баварію" очолить хорватський спеціаліст Ніко Ковач.