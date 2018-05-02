"Реал" встановив рекорд за кількістю виходів у фінал Ліги чемпіонів

00:08, 02 травня 2018
Футбол
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"Реал" в сьомий раз вийшов у фінал Ліги чемпіонів / REUTERS

Мадридська команда вийшла у фінал турніру усьоме в його історії (після реорганізації Кубка чемпіонів у Лігу чемпіонів). Таким чином, «Реал» встановив рекорд за цим показником. По шість разів на фінал Ліги чемпіонів виходили італійські «Мілан» і «Ювентус».

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При цьому якщо брати всю історію розіграшу Кубка чемпіонів, то це вже 16-й вихід у фінал для "Реала" - абсолютний найкращий показник серед всіх клубів.

У фіналі Ліги чемпіонів нинішнього сезону «Реал» зіграє з переможцем протистояння «Роми» і «Ліверпуля». У першому матчі англійська команда на своєму полі перемогла з рахунком 5:2, матч-відповідь пройде в Римі завтра, 2 травня.

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