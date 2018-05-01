Два клуби Прем'єр-ліги можуть припинити існування

12:57, 01 травня 2018
Футбол
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прес-служба ФК "Верес"

Причиною зникнення «Вереса» може стати небажання інвесторів продовжувати фінансування клубу, повідомляє сайт "Обозреватель". Команда у другому етапі чемпіонату України зазнала шість поразок і один раз зіграла внічию.

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Зі старту другої частини УПЛ «Олімпік» виграв лише один з семи матчів – у 23-му турі команда Романа Санжара крупно обіграла "Карпати" (3:0). З тих пір – чотири поразки і дві нічиї. Як наслідок – восьме місце з 33 очками і відрив від зони перехідних матчів лише три очки.

Раніше з'явилася інформація про те, що «Сталь» не може кваліфікуватися на участь в чемпіонаті України в наступному сезоні.

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Теги: #Верес Рівне#Олімпік Донецьк УПЛ