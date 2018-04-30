Президента ФФУ викрили в брехні про можливе перенесення фіналу Ліги Чемпіонів-2018

УЄФА, очевидно, і не думала про те, щоб позбавити столицю головного футбольного поєдинку 2018 року.

Заяви президента ФФУ Андрія Павелка про те, що УЄФА хотів позбавити Київ права проведення фіналу Ліги Чемпіонів не відповідає дійсності.

Про це пише спортивний оглядач Віктор Журавльов на сайті footclub.com.ua, передає «Главред».

Журналіст зазначає, що висловлювання Павелка говорить про те, що він "абсолютно не розуміє принципи роботи і цінності цієї організації".

"Максимальна прозорість – одна з них. Якщо УЄФА чимось дійсно стурбований – особливо в сфері безпеки – то ніколи не буде це замовчувати, намагатися вирішити в кулуарах або "лякати" у неофіційних розмовах", - пише оглядач.

Автор нагадує, що УЄФА завжди публічно комунікує такі речі, в чому в Україні могли неодноразово переконатися під час підготовки до ЄВРО-2012. Про будь-які погрози проведення матчів відразу ж повідомлялося з офіційних каналах УЄФА.

"Так було і з проблемою давно забутого ТРЦ "Троїцький" перед НСК "Олімпійський", і зведенням стадіону у Львові, і браком готелів у Донецьку, та іншими питаннями, щодо яких в УЄФА існували побоювання. Та й сам Павелко повинен про це пам'ятати по рідному "Дніпру", який позбувся статусу приймаючого міста через низку невирішених питань із інфраструктурою", - звертає увагу Журавльов.

Як свіжий приклад автор наводить ситуацію з будівництвом у Брюсселі одного із стадіонів фінальної стадії ЄВРО-2020, підкреслюючи, що на всіх етапах цього процесу УЄФА діяв з максимальною відкритістю.

"У вересні 2017 року стало очевидно, що приймаюча сторона може не встигнути. На наступному ж виконкомі УЄФА це питання було розглянуто, а на сайті з'явився прес-реліз, в якому від Брюсселя вимагали певних гарантій із зазначенням чітких термінів. Також повідомлялося, що виконком попросив адміністрацію УЄФА паралельно почати прискорений пошук запасного варіанту. У підсумку брюссельський "Євростадіум" не зміг-таки виконати умови виконкому УЄФА, і чотири матчі, які планувалося провести там, за результатами голосування були перенесені на лондонський "Уемблі", - нагадав оглядач.

Журналіст звертає увагу на той факт, що у випадку з проведенням Києвом фіналу Ліги Чемпіонів ніяких офіційних претензій від УЄФА не надходило.

"А що ми маємо у випадку нібито існуючої загрози фіналу ЛЧ в Києві через "маріупольський скандал", або міфічні претензії УЄФА до неготовності арени "Динамо" для прийому жіночих команд? Жодного прес-релізу або будь-якої іншої офіційної заяви УЄФА з цього приводу. Жодного відповідного висловлювання представників УЄФА в пресі", - пише автор.

"Тому "геройство" Павелка швидше виглядає черговим плодом хворої фантазії і проявом комплексів неповноцінності", - резюмує Журавльов.

Нагадаємо, днями Андрій Павелко в інтерв'ю Matchday заявив, що Київ був дуже близький до того, щоб позбутися права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

"Коли виникла "маріупольське справа", у мене в УЄФА у відкриту запитували: якщо у вас в країні небезпечно грати у футбол, то, може, краще перенести фінали найпрестижніших клубних турнірів в іншу країну? Я постійно був у контакті з представниками УЄФА і президентом Александером Чеферином. Намагався переконати їх, що у нас все вийде. У результаті все закінчилося добре, що ми впоралися і зараз вийшли у підготовці до фіналів на фінішну пряму", – заявив президент ФФУ.