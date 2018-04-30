Павелка попросили назвати олігархів, у яких Суркіси «просять» гроші на утримання Динамо і натякнули судом

Авторитетний футбольний експерт Артем Франков розкритикував недавні заяви голови ФФУ.

Футбольне співтовариство піддало різкій критиці заяви, зроблені президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком у своєму недавньому скандальному інтерв'ю.

Авторитетний футбольний експерт Артем Франков розкритикував недавні заяви голови ФФУ Андрія Павелка, де він заявляв про те, що власник футбольного клубу Динамо Київ Ігор Суркіс позичає гроші у олігархів на утримання клубу, а потім їх не віддає.

«Що стосується «Динамо» і того, що Ігор Суркіс розкручує олігархів, стріляє в них великі суми на утримання клубу, а потім не повертає. Це вже на рівні «розгорнув кулак і в морду»! Інакше – в суд», - заявив Франков.

«Нехай Павелко назве того олігарха або «олігарха», у кого Суркіс взяв гроші і вчасно не віддав. Без конкретних прізвищ та імен це не більш ніж словесний понос людини, яка знищує, вбиває все, до чого торкається. Людини, для якої брехливий пафос і особисті амбіції значать все, а футбол – нічого», - зазначив експерт.

Також він прокоментував пропозицію Павелка віддати Динамо Київ «інші руки».

«Динамо» Суркісам дісталося безкоштовно і вони тепер жирують за рахунок знаменитого клубу? Ах ти, моя лапочка... У 1993 році Павелко ще пішки під стіл ходив, а коли він вкладав у будівництво нічного клубу, Суркіси витрачали на «Динамо» мільйони», - зазначив Франків.

«Андрій Васильович, ти скільки своїх коштів вклав у футбол? А скільки вкладаєш зараз? «Динамо» дійсно Суркісам дісталося безкоштовно. Зі своїми немаленькими боргами, з прогнилим стадіоном, де під трибунами бігали пацюки, з базою на два кривих поля і старої двоповерховою будівлею, фактично радянським гуртожитком. За цей час вони, створіння отакі, побудували 9 полів із підігрівом, нову будівлю бази на 12 тисяч квадратних метрів, манеж, дитячо-юнацьку школу на Нивках – знову нова будівля, знову поля. За свій рахунок, не за державний! У «Динамо», крім академічних груп всіх віків, займається футболом до півтора тисяч дітей», - додав експерт.

Він також зазначив, що заяви Павелка про нібито погану підготовку стадіону «Динамо» імені Лобановського до проведення фіналу Жіночої Ліги Чемпіонів є просто «маячнею».

«Стадіон «Динамо» імені Лобановського нібито погано підготувався до фіналу Жіночої Ліги чемпіонів. Ну, це взагалі пропаща маячня. Ніхто в УЄФА не вимагав накриття трибун і ніхто не міг обіцяти – тому що конструкція стадіону цього не дозволяє, це було б просто небезпечно для глядачів!», - повідомив Франков.

«Натомість «Динамо» вклало в ремонт і без того цілком придатного до гри стадіону 20 мільйонів гривень – на заміну крісел, ремонт туалетів, доріжок і так далі. Хотів би я знати, скільки Павелко і його організація вкладуть у реконструкцію «Олімпійського»! Наприклад, перестане протікати дах, через що вода ллється прямо у ВІП-ложі (вибачте, розповідали!), про які він так піклується. Розумію, тут мова йде виключно про державні, народні гроші. Ох, цікаво буде послухати їхній звіт, куди саме ці гроші будуть вкладені!», - зазначив футбольний експерт.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на сайті «Динамоманія» вийшло велике інтерв'ю віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. У розмові з одним з керівників УЄФА журналісти порушили тему численних скандалів, пов'язаних з ФФУ, і можливих негативних наслідків від них для всього українського футболу.

«Ті помилки, які, на мій погляд, робить керівництво ФФУ та її Виконком, ганьблять в повному сенсі цього слова українське керівництво і вбивають перспективи розвитку українського футболу. Футбол має об'єднувати, а не роз'єднувати. Я кажу про це вперше, але не в силу того, що я не поважаю народних депутатів і не в силу того, що я проти їх участі в популяризації футболу. Я проти політизації футболу. А сьогодні Федерація фактично перетворилася в політичну структуру, де популізм править балом, де абсолютно відсутній здоровий глузд, де на сьогоднішній день немає місця моралі, моральності та етиці щодо своїх членів, які десятки років вірою і правдою служили розвитку футболу. Це «ганебна історія», наслідки якої будуть дуже поганими», – зокрема, заявив Григорій Суркіс

Віце-президент УЄФА зазначив, що європейський футбольний союз стежить за тривожними тенденціями в ФФУ і напевно зробить серйозні висновки про те, яким чином президент федерації Андрій Павелко намагається монополізувати всю владу в українському футболі.

У відповідь на це президент ФФУ Андрій Павелко відповів своїм «інтерв'ю», в якому, на думку багатьох футбольних експертів, дозволив собі занадто емоційні і голослівні заяви на адресу ФК «Динамо Київ» і віце-президента УЄФА Григорія Суркіса.